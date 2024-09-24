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        GÜNCELLEME - Adana'da narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 09:31 Güncelleme: 24.09.2024 - 09:31
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        GÜNCELLEME - Adana'da narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Güneri Mahallesi'ndeki Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan narenciye paketleme tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Karadan çalışması yürüten ekiplere Orman Bölge Müdürlüğünün söndürme helikopteri de havadan destek verdi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Yangın nedeniyle hasar oluşan tesiste Rusya'ya ihraç edilmek üzere hazırlanan 180 ton limonun da zarar gördüğü öğrenildi.

        Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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