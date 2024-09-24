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        MHP Adana İl Başkanı Kanlı'dan su baskınlarına karşı önlem alınması çağrısı

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, kış aylarında yaşanabilecek su baskınlarına karşı tedbir alınması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 17:47 Güncelleme: 24.09.2024 - 17:47
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        MHP Adana İl Başkanı Kanlı'dan su baskınlarına karşı önlem alınması çağrısı
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, kış aylarında yaşanabilecek su baskınlarına karşı tedbir alınması gerektiğini belirtti.

        Kanlı, yazılı açıklamasında, kentte kış aylarına yönelik hazırlık yapılmadığını ifade etti.

        Büyükşehir Belediyesinin su baskınlarına karşı önlem alması gerektiğini anlatan Kanlı, şunları kaydetti:

        "Sonbahara adım attık, önümüz kış. Yayla mevsimi kapandı, okullar açıldı. Yaşananlar ve yaşanacaklar yine belli. Önümüzdeki günlerde araç trafiği çilesi daha da ağırlaşacak, kaldırımlar yürünmez hale gelecek. Yağmurlarla birlikte önümüzdeki aylarda su baskınları daha da artacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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