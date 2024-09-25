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        Adana'da 20 yaşındaki gencin öldürüldüğü kavgayla ilgili şüphelilerin ifadelerine ulaşıldı

        Adana'da iki grup arasındaki kavgada 20 yaşındaki gencin bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sının ifadelerine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:08 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:08
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        Adana'da 20 yaşındaki gencin öldürüldüğü kavgayla ilgili şüphelilerin ifadelerine ulaşıldı
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        Adana'da iki grup arasındaki kavgada 20 yaşındaki gencin bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sının ifadelerine ulaşıldı.

        Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde 19 Eylül'de iki grup arasında çıkan kavgada Batuhan Kolsuz'un bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sının savcılık ifadesine ulaşıldı.

        Şüphelilerden Alperen K, ifadesinde, bir kafenin karşısında kavga ettiği kişilerin, kız arkadaşını evine götürürken yeniden yoluna çıktığını öne sürdü.

        Arabasına doğru koşmaya başlayan kişilerden saklanmaya çalıştığını anlatan Alperen K, şunları ifade etti:

        "Yaklaşık 40 ya da 50 kişi direk arabaya doğru aniden koşmaya başladı. Kız arkadaşımı otogar kapısında bıraktım. Hemen amcamın oğlunu arayıp 'gelin beni buradan alın yoksa beni öldürecekler' dedim. Kız arkadaşım bu sırada halen otogarın kapısında beni beklemekteydi. Bu grup tren rayları üzerinde beni gördü. Bana sövmeye, arabayı benim üzerime sürmeye başladılar. Daha sonra tekrar beni darbettiler. Darbedilince cebimdeki çakıyı çıkardım. Tekrar bana vurmaya devam ettiler. Bu sırada kullanmaya çalıştığım motosiklet yere düştü. Ölen kişiyi sadece kaçarken gördüm. Ben kimseyi yaralamadım. Karşı taraftan birinin döner bıçağı kullandığını gördüm. Sonra ölen kişinin yere düştüğünü gördüm. Ben kimseyi bıçakla yaralamadım."

        Şüphelilerden Enes Emre K. ise Alperen K'nin kız arkadaşını evine götürürken mekandan ayrıldıkları sırada 4 aracın aniden önlerini kestiğini ileri sürdü.

        Bu araçlardan birinin Alperen K'nin motosikletine çarptığını savunan Enes Emre K, "Sonrasında aniden Alperen K'ye saldırmaya başladılar. Bıçak Alperen K'nin elindeydi. Sonra sopa ve bıçakla bize saldırmaya başladılar. Diz çökmüş vaziyette kendimi koruyordum. Bileğime bıçak isabet etti. Bileğime isabet eden bıçak yere düştü ve ben o bıçağı aldım. Arkama aniden bir darbe aldım. O sırada elimdeki bıçağı salladım. Ölen kişiye gelmiş. Sonrasında hızla olay yerinden uzaklaştık." savunmasını yaptı.

        Olay yerinde karşı grubun üzerlerine araba sürdüğünü öne süren şüpheli Enes A, ilk önce kavgayı ayırmaya çalıştıklarını belirtti.

        Şüphelilerden Necati K. olay günü 4 aracın aniden önlerini kestiğini ve gruptakilerin Alperen K. ile kavgaya tutuştuğunu iddia etti.

        Kavga sırasında bir kişinin 'ben vuruldum' diye çığlık attığını öne süren Necati K, "Sesin geldiği tarafa doğru yöneldim. Yaralı kişinin kanı benim üzerime sıçradı. Ben yanlışlıkla 155'i aradım. Yaralı kişiye ilk tamponu ben yaptım. Karşı gruptan daha fazla kişi gelmeye başlayınca biz olay yerinden uzaklaştık." diye konuştu.

        Şüpheli Tolga K. de hayatını kaybeden Batuhan Kolsuz'u tanımadığını, kavga anında onu kimin bıçakladığını görmediğini öne sürdü.

        Alperen K'nin kız arkadaşı şüpheli İlknur G. ise olay anını görmediğini ileri sürdü.

        - Olay

        Fevzipaşa Mahallesi'nde 19 Eylül'de iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan 20 yaşındaki Batuhan Kolsuz hayatını kaybetmiş, polis ekipleri 12 şüpheliyi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alperen K, Necati K, Enes Emre K, Tolga K. ve Eren A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 24 Eylül'de tutuklanmış, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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