Adana'da 5 milyon makaron ele geçirildi
Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 8 milyon lira olan 5 milyon makaron ele geçirildi.
Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 8 milyon lira olan 5 milyon makaron ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik Yüreğir ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 5 milyon makaron bulundu.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.