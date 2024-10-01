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        Adana'da zabıta ekipleri marketleri denetledi

        Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 15:02 Güncelleme: 01.10.2024 - 15:02
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        Adana'da zabıta ekipleri marketleri denetledi
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        Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde denetim yaptı.

        İlçedeki marketleri inceleyen ekipler, ürünlerin etiketini, tüketim tarihini, kasa ve reyon fiyatını kontrol etti.

        Denetimde kurallara uymadıkları belirlenen işletmelere para cezası uygulandı.

        Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, denetimlerin süreceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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