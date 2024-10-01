Adana'da zabıta ekipleri marketleri denetledi
Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde denetim yaptı.
Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde denetim yaptı.
İlçedeki marketleri inceleyen ekipler, ürünlerin etiketini, tüketim tarihini, kasa ve reyon fiyatını kontrol etti.
Denetimde kurallara uymadıkları belirlenen işletmelere para cezası uygulandı.
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, denetimlerin süreceğini belirtti.
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