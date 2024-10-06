Yerli hava araçlarının sergilendiği TEKNOFEST'e çevre illerden de ziyaretçiler geliyor

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) yerli ve milli hava araçları da sergileniyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festivale yediden yetmişe çok sayıda ziyaretçi katılıyor.

Akrobasi gösterileri, ileri teknoloji simülasyonları ve bilimsel atölyeleri gezen katılımcılar, sergilenen hava araçlarını da yakından görme fırsatı buldu.

Ziyaretçilerden Osman Obuz, AA muhabirine, Türkiye'nin yerli hava araçları üretimi alanında önemli bir başarı yakaladığını belirterek, bu teknolojik gelişmenin ülke gençlerine de örnek olduğunu ifade etti.

Festivalde yer alan yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insanlı ve insansız hava araçları da büyük ilgi görüyor.

Kayseri'den eşi ve ikiz çocuğuyla festivale katılan Şener Opak, organizasyona ilginin çok yoğun olduğunu söyledi.

Emine Kocabaş da çocuklarının mühendis olmak istediğini vurgulayarak, "İnşallah ileride bir gün çocuklarımızın da bu uçaklarda imzaları olur. Üretilen hava araçlarıyla gurur duyuyoruz. Daha da gelişmesini ümit ediyoruz." dedi.

Festivale, Osmaniye'den eşi ve iki çocuğuyla gelen Fatih Kocabaş ise milli silahlara sahip olmanın eskiden hayal olduğunu anlatarak, bu alandaki gelişmelerden gurur duyduklarını kaydetti.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'ların, Türkiye'nin teknolojideki gelişmişliğini gösterdiğini anlatan Opak, "Bu gelişmeler, Türkiye'nin artık güçlendiğini ve teknolojide bizim de var olduğumuzu gösteriyor." diye konuştu.

Duygu Opak da mühendis olmak isteyen çocuklarını teknolojik gelişmeleri görmesi ve bundan feyiz alması için festivale getirdiklerini aktardı.

Çiftin çocukları Yalın ve Arın Opak ise yerli ve milli hava araçlarının yer aldığı festivali çok beğendiklerini dile getirdi.