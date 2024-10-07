Adana'da yolda el bombası bulundu

Daha sonra ekipler, el bombasını, incelemek üzere bulunduğu yerden aldı.

Olay yerine giden polis ekipleri, yolu yaya ve araç trafiğine kapattı.

Sucuzade Mahallesi'ndeki Kent Meydanı yakınındaki yolda, vatandaşlar park halindeki bir otomobilin önünde pimi çekilmemiş el bombası fark etti.

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