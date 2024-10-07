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        Adana'da yolda el bombası bulundu

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, yol kenarında el bombası bulundu, polis olayla ilgili araştırma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 15:36 Güncelleme: 07.10.2024 - 15:48
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        Adana'da yolda el bombası bulundu
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, yol kenarında el bombası bulundu, polis olayla ilgili araştırma başlattı.

        Sucuzade Mahallesi'ndeki Kent Meydanı yakınındaki yolda, vatandaşlar park halindeki bir otomobilin önünde pimi çekilmemiş el bombası fark etti.

        Bunun üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.

        Olay yerine giden polis ekipleri, yolu yaya ve araç trafiğine kapattı.

        Daha sonra ekipler, el bombasını, incelemek üzere bulunduğu yerden aldı.

        Ekipler, bulunan el bombasıyla ilgili araştırma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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