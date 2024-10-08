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        Adana'da sazlıkta parçalanmış ceset bulundu

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde sazlıkta parçalanmış erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 19:31 Güncelleme: 08.10.2024 - 19:31
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        Adana'da sazlıkta parçalanmış ceset bulundu
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde sazlıkta parçalanmış erkek cesedi bulundu.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sazlık alanda vücut bütünlüğü bozulmuş halde erkek cesedi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi.

        Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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