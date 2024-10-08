Adana'da sazlıkta parçalanmış ceset bulundu
Adana'nın Ceyhan ilçesinde sazlıkta parçalanmış erkek cesedi bulundu.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde sazlıkta parçalanmış erkek cesedi bulundu.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sazlık alanda vücut bütünlüğü bozulmuş halde erkek cesedi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi.
Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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