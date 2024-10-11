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        Adana'da aranan hükümlü başkasına ait kimlikle yakalandı

        Adana'da uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 09:46 Güncelleme: 11.10.2024 - 09:46
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        Adana'da aranan hükümlü başkasına ait kimlikle yakalandı
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        Adana'da uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Yeşilyurt Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Kimlik sorgusu yapan ekipler, kendi beyanına göre "Ozan K." ismini veren kişinin şantaj suçundan arandığını tespit etti.

        Bu kişinin hareketleri ve tedirginliğinden şüphelenen görevliler, araştırmayı sürdürdüklerinde şüphelinin başkasına ait kimliği kullandığını belirledi.

        Ekipler, zanlının Mustafa Ö. (34) olduğunu, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından kesinleşmiş 15 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunduğunu belirledi.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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