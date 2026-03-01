Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 28. hafta müsabakasında sahasında Atko Grup Pendikspor'a 5-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Kubilayhan Yücel, "Çocuklar ellerinden geldiğince mücadele ettiler, koştular ama maalesef başaramadık." dedi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yücel, maça iyi başladıklarını ve ilk yarım saat başa baş mücadele ettiklerini belirtti.



Kubilayhan Yücel, "Yediğimiz golle çocukların morali bozuldu, kırılma noktasına geldik. Sonra da zaten golleri yedik. Çocuklar ellerinden geldiğince mücadele ettiler, koştular ama maalesef başaramadık. " diye konuştu.



Yücel, taraftarlara destekledikleri için teşekkür etti.









- Atko Grup Pendikspor cephesi



Atko Grup Pendikspor Teknik Sorumlusu Sinan Kaloğlu, 2 hafta önce Sivasspor'un berabere kaldığı Adana'da maçı ciddiye aldıkları için oyuncularını tebrik etti.



Maçı ciddiye almanın çok önemli olduğunu vurgulayan Kaloğlu, şunları dile getirdi:



"Hafta içi planlarımızı, rakibin savunma arkasına yapılan koşular ve ataklara yönlendirmiştik. Bununla alakalı da pozisyonlar ve goller bulduk. Bu beni çok sevindirdi. Maçın başından sonuna kadar takımımızın rakibi ciddiye alması beni sevindirdi. Böyle bol gollü bir galibiyete oyuncularımızın ihtiyacı vardı. O yüzden hem kendi oyuncularımı hem de rakip oyuncuları tebrik ediyorum."



Kaloğlu, Adana Demirspor'lu oyuncuların çok iyi mücadele ettiğini belirterek, "Böyle gençlere de ihtiyacımız var Türk futbolu adına. Onları tebrik ediyorum. Onlar kaybetmiyor, onlar her maç kazanıyor, onu da söyleyeyim. Tabii ki zor günler geçiriyor, köklü bir camia. İnşallah bu cendereden çıkarlar." ifadelerini kullandı.



