Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 sanığa hapis istemi

Adana'da, tıra sakladığı uyuşturucuyu sattığı öne sürülen şoför ve uyuşturucunun alıcısı olduğu iddia edilen sanıklar hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Seyhan ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan ve 7 Ağustos'ta tutuklanan O.N, Ö.A.T, V.C. ve Y.R. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Diyarbakır'dan geldiği tespit edilen satıcı Y.R. idaresindeki tırın, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde geldiği belirtildi.

Tırın yanına otomobille O.N, Ö.A.T, V.C'nin geldiği anlatılan iddianamede, O.N'nin içinde 1 kilo 880 gram esrar bulunan çantayı aldığı ve yaya olarak uzaklaşmaya başladığı, Ö.A.T. ile V.C'nin de bu sırada gözcülük yaptığı anlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin şüphelileri olay yerinde yakaladığı aktarılan iddianamede, sanıkların kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları, deşifre olmamak için kod adı kullandıkları, telefonlarında uyuşturucu teslimatına ilişkin mesajlaşma kayıtlarının tespit edildiğini bildirildi.