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        "Jojo Caravanport Adana" fuarı sürüyor

        Adana'da karavan, arazi araçları, avcılık ürünleri, outdoor, tiny house, doğa sporları ve kamp donanımlarına kadar sektörle ilgili yeniliklerin sergilendiği "Jojo Caravanport Adana" fuarı farklı yaş gruplarındaki ziyaretçileri buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 20:03 Güncelleme: 11.10.2024 - 20:46
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        "Jojo Caravanport Adana" fuarı sürüyor
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        Adana'da karavan, arazi araçları, avcılık ürünleri, outdoor, tiny house, doğa sporları ve kamp donanımlarına kadar sektörle ilgili yeniliklerin sergilendiği "Jojo Caravanport Adana" fuarı farklı yaş gruplarındaki ziyaretçileri buluşturdu.

        TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarı, ikinci gününde de 7'den 70'e çok sayıda kişi ziyaret etti.

        Doğa ile iç içe olmayı tercih edenlerin ve alternatif tatil anlayışlarına yönelen kişilerin ilgisini çeken fuarda, karavan çeşitlerinden, karavan yan sanayi, outdoor, tiny house, doğa sporları ve kamp donanımları, arazi araçları, avcılık ürünleri, konfeksiyon malzemeleri, otomotiv ve motosikletlere kadar sektörle ilgili yeni ürünler yer aldı.

        Fuar, 13 Ekim'de sona erecek.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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