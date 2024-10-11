"Jojo Caravanport Adana" fuarı sürüyor

Adana'da karavan, arazi araçları, avcılık ürünleri, outdoor, tiny house, doğa sporları ve kamp donanımlarına kadar sektörle ilgili yeniliklerin sergilendiği "Jojo Caravanport Adana" fuarı farklı yaş gruplarındaki ziyaretçileri buluşturdu.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarı, ikinci gününde de 7'den 70'e çok sayıda kişi ziyaret etti.

Doğa ile iç içe olmayı tercih edenlerin ve alternatif tatil anlayışlarına yönelen kişilerin ilgisini çeken fuarda, karavan çeşitlerinden, karavan yan sanayi, outdoor, tiny house, doğa sporları ve kamp donanımları, arazi araçları, avcılık ürünleri, konfeksiyon malzemeleri, otomotiv ve motosikletlere kadar sektörle ilgili yeni ürünler yer aldı.