Adana'daki cinayetle ilgili 3 sanığın yargılandığı davada karar verildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin sokakta tabancayla öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık 27 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanıkların beraatine karar verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklardan tutuklu Müslüm T, adli kontrol tedbirindeki tutuksuz kardeşi Esmer T. ve babaları Mustafa T. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını tekrar ederek, sanıkların babası Mustafa T'nin her ne kadar oğullarını maktulü kasten öldürmeye azmettirdiği ileri sürülse de yüklenen suçu sanığın işlediğine dair soyut beyanlardan başka mahkumiyete yeter bir delilin olmadığını belirtti.

Savcı, sanık Esmer T'nin de kardeşinin eylemine iştirak ettiği ve maktulün kardeşine bıçakla saldırdığı öne sürülmesine karşın tarafsız tanık beyanı ve kamera görüntüsü bulunmadığını ifade etti. Cumhuriyet savcısı, Mustafa T. ve Esmer T'nin üzerlerine atılı suçlardan beraat ettirilmelerine karar verilmesini istedi. Müslüm T'nin, Şeyhmus Doğan'ı öldürmesi sebebiyle "kasten öldürme" suçundan müebbet, "silahla tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından da 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden savcı, sanığın maktul Şeyhmus Doğan'ın kardeşine yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık Müslüm T, savunmasında, Şeyhmus Doğan'ı öldürme kastının bulunmadığını ileri sürerek, "Önceki celselerde de belirttiği gibi olay sırasında hedef gözetmeden ateş ettim. Maktulü öldürme kastım kesinlikle yoktu. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi. Diğer sanıklar Esmer T. ile Mustafa T. de suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Müslüm T'ye, Şeyhmus Doğan'ı öldürmesi sebebiyle "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl 3 ay, müşteki Halit Doğan'a yönelik eylemi sebebiyle de "silahla tehdit" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün olmak üzere toplamda 27 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verdi.