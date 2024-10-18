Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'daki cinayetle ilgili 3 sanığın yargılandığı davada karar verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin sokakta tabancayla öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık 27 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanıkların beraatine karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 14:58 Güncelleme: 18.10.2024 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'daki cinayetle ilgili 3 sanığın yargılandığı davada karar verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin sokakta tabancayla öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık 27 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanıkların beraatine karar verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklardan tutuklu Müslüm T, adli kontrol tedbirindeki tutuksuz kardeşi Esmer T. ve babaları Mustafa T. ile avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını tekrar ederek, sanıkların babası Mustafa T'nin her ne kadar oğullarını maktulü kasten öldürmeye azmettirdiği ileri sürülse de yüklenen suçu sanığın işlediğine dair soyut beyanlardan başka mahkumiyete yeter bir delilin olmadığını belirtti.

        Savcı, sanık Esmer T'nin de kardeşinin eylemine iştirak ettiği ve maktulün kardeşine bıçakla saldırdığı öne sürülmesine karşın tarafsız tanık beyanı ve kamera görüntüsü bulunmadığını ifade etti.

        Cumhuriyet savcısı, Mustafa T. ve Esmer T'nin üzerlerine atılı suçlardan beraat ettirilmelerine karar verilmesini istedi.

        Müslüm T'nin, Şeyhmus Doğan'ı öldürmesi sebebiyle "kasten öldürme" suçundan müebbet, "silahla tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından da 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden savcı, sanığın maktul Şeyhmus Doğan'ın kardeşine yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise beraatine karar verilmesini istedi.

        Sanık Müslüm T, savunmasında, Şeyhmus Doğan'ı öldürme kastının bulunmadığını ileri sürerek, "Önceki celselerde de belirttiği gibi olay sırasında hedef gözetmeden ateş ettim. Maktulü öldürme kastım kesinlikle yoktu. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Diğer sanıklar Esmer T. ile Mustafa T. de suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanık Müslüm T'ye, Şeyhmus Doğan'ı öldürmesi sebebiyle "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl 3 ay, müşteki Halit Doğan'a yönelik eylemi sebebiyle de "silahla tehdit" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün olmak üzere toplamda 27 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verdi.

        Heyet, sanıklar Esmer T. ile Mustafa T'nin ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar vererek sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

        - İddianameden

        Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde 5 Ekim 2022'de Şeyhmus Doğan'ın başından tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 13 Ekim 2022'de tutuklanan Müslüm T. ile adli kontrol tedbirindeki tutuksuz kardeşi Esmer T. ve babaları Mustafa T. hakkında cumhuriyet savcılığınca iddianame hazırlanmıştı.

        İddianamede, Müslüm T'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma"dan 8 yıla kadar, Esmer T'nin kardeşinin eylemine iştirak etmesi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet ve maktulün kardeşi Mehmet Doğan'a bıçakla saldırdığı gerekçesiyle de "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 20 yıla kadar, Mustafa T'nin ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbetle cezalandırılması istenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        İstanbul'da feci kaza! Üniversite öğrencisi kurtarılamadı!
        İstanbul'da feci kaza! Üniversite öğrencisi kurtarılamadı!
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        RTÜK’ten ‘gündüz kuşağı’ kararı
        RTÜK’ten ‘gündüz kuşağı’ kararı
        Nesli tükenmek üzere! Oltaya takılan balık herkesi şaşırttı!
        Nesli tükenmek üzere! Oltaya takılan balık herkesi şaşırttı!
        İşte 2025 yılı vergileri
        İşte 2025 yılı vergileri
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        'Henüz bir anne değilim ama içim yanıyor'
        'Henüz bir anne değilim ama içim yanıyor'
        Serhat Akın'a saldırı iddianamesi!
        Serhat Akın'a saldırı iddianamesi!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Takipçi sayısını katladı
        Takipçi sayısını katladı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Kanserle üçüncü kez savaşırken 'Umut Sokağın Tavanı Kadar' adlı kitabı yazd...
        Kanserle üçüncü kez savaşırken 'Umut Sokağın Tavanı Kadar' adlı kitabı yazd...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis
        Adana'da ev ve iş yerlerinde silah ele geçirilen 2 şüpheliye gözaltı
        Adana'da ev ve iş yerlerinde silah ele geçirilen 2 şüpheliye gözaltı
        Adana'da tabiat parkındaki iki ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrildi
        Adana'da tabiat parkındaki iki ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrildi
        Tartıştığı genci sokakta tabancayla vurdu; olay kamerada
        Tartıştığı genci sokakta tabancayla vurdu; olay kamerada
        Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki ağaçlıkta yangın (2)
        Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki ağaçlıkta yangın (2)