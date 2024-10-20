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        Mersin, Hatay ve Osmaniye'de ormanlık alanlar temizlendi

        Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen "Ormanlar için el ele veriyoruz" etkinliği kapsamında yeşil alanlar atıklardan arındırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 16:26 Güncelleme: 20.10.2024 - 16:38
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        Mersin, Hatay ve Osmaniye'de ormanlık alanlar temizlendi
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        Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen "Ormanlar için el ele veriyoruz" etkinliği kapsamında yeşil alanlar atıklardan arındırıldı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlik, Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yapıldı.

        Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya, Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz ile öğrenciler, doğadaki çöpleri topladı.

        Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte de protokol üyeleri ile öğrenciler, ormanı poşet, kağıt ve şişe gibi atıklardan arındırdı.

        Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri öğrencilere ikramda bulundu.

        Osmaniye'de de Gençlik Merkezi üyeleri ve öğrenciler, Çiftmazı mesire alanını temizledi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi'nin eşlik ettiği grup, atıkları çöp kutularına taşıdı.

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