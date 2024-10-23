Adana'daki cinayetin zanlısı ve kaçmasına yardım eden kuzeni tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren şüpheli ve kaçmasını sağlayan kuzeni tutuklandı.

Başak Mahallesi'nde Samet Aslan'ın (19) dün dedesinin evinin önünde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Ahmet D. (21) ve kaçmasına yardım eden kuzeni Mehmet D'nin (19) İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen 2 kişi, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Cinayet zanlısı Ahmet D. ve kuzeni Mehmet D, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Başak Mahallesi'ndeki dedesinin evinin önünde dün uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Samet Aslan, kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiğini tespit ettiği Ahmet D. ve motosikletle kaçmasına yardım ettiğini belirlediği kuzeni Mehmet D'yi saklandıkları adreste yakalamıştı.

Ağabeyi Ahmet Çaçan D'yi (35) geçen yıl silahla yaraladığı gerekçesiyle Aslan'a husumet beslediği öne sürülen zanlı Ahmet D. ifadesinde, Aslan ile aralarında tartışma çıktığını, bu sırada Aslan'ın kendisine küfretmesi nedeniyle tabancayla ateş ettiğini iddia etmişti.