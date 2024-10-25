Adana'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda E.C. idaresindeki 01 CMY 89 plakalı otomobil ile A.A. yönetimindeki 33 BEH 58 plakalı kamyon çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyon sürücüsü A.A. sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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