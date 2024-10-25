Saimbeyli'de ilk ve ortaokul öğrencilerinin başarısı

Saimbeyli'de Himmetli İlk ve Ortaokulu halter ve bilek güreşi sporcuları Okul Sporları Adana İl Şampiyonasında çeşitli dereceler elde etti.

Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Adana İl Şampiyonası'nda halter branşında 5 öğrenci ile katılan Himmetli İlk ve Ortaokulunda 7. sınıf öğrencileri Efecan Akdoğan ve Bayram Dirican ile 8. sınıf öğrencisi Kübra Kuruoğlu birinci oldu.

Genç sporcular, bu sonuçla Sinop’ta düzenlenecek olan Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.