Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Saimbeyli'de ilk ve ortaokul öğrencilerinin başarısı

        Saimbeyli'de Himmetli İlk ve Ortaokulu halter ve bilek güreşi sporcuları Okul Sporları Adana İl Şampiyonasında çeşitli dereceler elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:13 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saimbeyli'de ilk ve ortaokul öğrencilerinin başarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Saimbeyli'de Himmetli İlk ve Ortaokulu halter ve bilek güreşi sporcuları Okul Sporları Adana İl Şampiyonasında çeşitli dereceler elde etti.

        Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Adana İl Şampiyonası'nda halter branşında 5 öğrenci ile katılan Himmetli İlk ve Ortaokulunda 7. sınıf öğrencileri Efecan Akdoğan ve Bayram Dirican ile 8. sınıf öğrencisi Kübra Kuruoğlu birinci oldu.

        Genç sporcular, bu sonuçla Sinop’ta düzenlenecek olan Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

        Öte yandan aynı şampiyonaya katılan bilek güreşi takımı sporcuları 3 birincilik, 4 ikincilik, 3 üçüncülük ve 6 dördüncülük elde etti.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Patlamada 5 kişi ölmüştü! Facianın nedeni bilirkişi raporunda!
        Patlamada 5 kişi ölmüştü! Facianın nedeni bilirkişi raporunda!
        Yarasını sahnede sardı
        Yarasını sahnede sardı
        ABD'de seçim yarışı başa baş gidiyor!
        ABD'de seçim yarışı başa baş gidiyor!
        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        İş ortağına kurşun yağdırdı: "Normalde karıncayı bile incitmem"
        İş ortağına kurşun yağdırdı: "Normalde karıncayı bile incitmem"
        Küçük Prens, büyük fiyat!
        Küçük Prens, büyük fiyat!
        "Sezonun en iyi maçı"
        "Sezonun en iyi maçı"
        Kahraman Muhammet, arkadaşını kurtardı!
        Kahraman Muhammet, arkadaşını kurtardı!
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!

        Benzer Haberler

        Zihinsel engelli kıza cinsel istismardan yargılanan bekçi tutuklandı
        Zihinsel engelli kıza cinsel istismardan yargılanan bekçi tutuklandı
        Apart otel cinayeti davası sanığı: Ateş etmiş olsam durmam, ambulansı arama...
        Apart otel cinayeti davası sanığı: Ateş etmiş olsam durmam, ambulansı arama...
        Kamyonette 105 kilo eroin, kamyonda 92 kilo skunk ele geçirildi; 3 tutuklam...
        Kamyonette 105 kilo eroin, kamyonda 92 kilo skunk ele geçirildi; 3 tutuklam...
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 244 gram metamfetamin ele geçiril...
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 244 gram metamfetamin ele geçiril...
        Adana'da ruhsatsız silah ele geçirilen evdeki şüpheliye gözaltı
        Adana'da ruhsatsız silah ele geçirilen evdeki şüpheliye gözaltı
        Adana'da evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 sanığa dava
        Adana'da evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 sanığa dava