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        Adana ve Hatay semalarında gök taşı olduğu değerlendirilen cisim görüntülendi

        Adana ve Hatay semalarında gök taşı olduğu değerlendirilen cisim görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 00:13 Güncelleme: 27.10.2024 - 00:13
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        Adana ve Hatay semalarında gök taşı olduğu değerlendirilen cisim görüntülendi
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        Adana ve Hatay semalarında gök taşı olduğu değerlendirilen cisim görüldü.

        Adana ve Hatay'da akşam saatlerinde vatandaşlar gökyüzünde hızla hareket eden ve ışık saçan bir cisim gördü.

        Vatandaşlar, gök taşı olduğu değerlendirilen cismi cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

        Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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