Adana ve Hatay semalarında gök taşı olduğu değerlendirilen cisim görüntülendi

Adana ve Hatay'da akşam saatlerinde vatandaşlar gökyüzünde hızla hareket eden ve ışık saçan bir cisim gördü.

Adana ve Hatay semalarında gök taşı olduğu değerlendirilen cisim görüldü.

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