Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        GÜNCELLEME - Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

        Adana'nın Kozan ilçesinde saat 20.07'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 20:26 Güncelleme: 27.10.2024 - 20:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde saat 20.07'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.07'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesinde olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 20,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Adana'nın yanı sıra Osmaniye, Gaziantep ve Kayseri'de de hissedilen sarsıntının ardından bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, "İlimizde şu an için bir olumsuzluk yok, taramalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Bakan Uraloğlu: Türkiye Kart, yıl sonuna kadar 18 ilde geçerli olacak
        Bakan Uraloğlu: Türkiye Kart, yıl sonuna kadar 18 ilde geçerli olacak
        Cani kocadan dikkat çeken ifade
        Cani kocadan dikkat çeken ifade
        CHP'den 'Yaşam Hakkı' mitingi
        CHP'den 'Yaşam Hakkı' mitingi
        Genel kurulda Çebi ibra edilmedi!
        Genel kurulda Çebi ibra edilmedi!
        Almanya, 28 bin kişiyi geri çevirdi
        Almanya, 28 bin kişiyi geri çevirdi
        Bursa'da kadın cinayeti: Diş teknikeri, doktor eşini öldürdü
        Bursa'da kadın cinayeti: Diş teknikeri, doktor eşini öldürdü
        Gizlendiği yer şaşırttı! Banyodaki gizli bölmede yakalandı
        Gizlendiği yer şaşırttı! Banyodaki gizli bölmede yakalandı
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Hamaney'den ilk açıklama
        Hamaney'den ilk açıklama
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        Gülşen'in baba acısı
        Gülşen'in baba acısı
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin

        Benzer Haberler

        Adanaspor'da Kemal Kılıç ile yollar ayrıldı
        Adanaspor'da Kemal Kılıç ile yollar ayrıldı
        Adanaspor'da teknik direktör Kemal Kılıç dönemi sona erdi
        Adanaspor'da teknik direktör Kemal Kılıç dönemi sona erdi
        Kreşte üzerine kahve dökülen Aden bebeğin yüzü ve vücudu yandı
        Kreşte üzerine kahve dökülen Aden bebeğin yüzü ve vücudu yandı
        Makedon öğretmen ve öğrenciler Yüreğir ilçesini gezdi
        Makedon öğretmen ve öğrenciler Yüreğir ilçesini gezdi
        Tacizden yangılanan müdüre 4 taksitle para cezası (2)
        Tacizden yangılanan müdüre 4 taksitle para cezası (2)
        Adana'da belediyenin parka yerleştirdiği logodaki kalp çalındı
        Adana'da belediyenin parka yerleştirdiği logodaki kalp çalındı