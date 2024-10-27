GÜNCELLEME - Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 20.07'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.07'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesinde olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 20,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Adana'nın yanı sıra Osmaniye, Gaziantep ve Kayseri'de de hissedilen sarsıntının ardından bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, "İlimizde şu an için bir olumsuzluk yok, taramalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.