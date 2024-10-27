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        Adana'da kamyonetin devrilmesi güvenlik kamerasında

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kamyonetin devrilmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 22:59 Güncelleme: 27.10.2024 - 22:59
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        Adana'da kamyonetin devrilmesi güvenlik kamerasında
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kamyonetin devrilmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Gülbahçesi Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 33 R 2462 plakalı limon yüklü kamyonet, sokağa girdiği sırada kontrolden çıkarak binanın duvarına devrildi.

        Devrilen kamyonet, çevredekilerin yardımıyla halatlarla çekilerek düzeltildi.

        Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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