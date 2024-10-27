Adana'da kamyonetin devrilmesi güvenlik kamerasında
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kamyonetin devrilmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kamyonetin devrilmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gülbahçesi Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 33 R 2462 plakalı limon yüklü kamyonet, sokağa girdiği sırada kontrolden çıkarak binanın duvarına devrildi.
Devrilen kamyonet, çevredekilerin yardımıyla halatlarla çekilerek düzeltildi.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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