Adana'da iş arkadaşını av tüfeğiyle öldüren sanığa müebbet hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki çiftlikte iş arkadaşını av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Dörtağaç Mahallesi'ndeki çiftlikte Ramazan Gülsever'in (27) öldürülmesine ilişkin Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık E.B. (69) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, tartıştığı Gülsever'i av tüfeğiyle ateş ederek öldüren E.B'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık ise savunmasında Gülsever'in kendisine hakaret ettiğini iddia ederek, "Gülsever, bahçede çalıştığım sırada bana tokat attı. Kendimi korumak ve Gülsever'i korkutmak için tüfekle ateş ettim. Öldürme amacım yoktu." dedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdığı E.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Dörtağaç Mahallesi'ndeki çiftlikte 8 Kasım 2023'te, iş arkadaşı Ramazan Gülsever'i av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan E.B. hakkında dava açılmıştı.