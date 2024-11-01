Adana'da farklı suçlardan aranan 150 kişi yakalandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde operasyon ve denetimlerde 20 silah ele geçirildi, farklı suçlardan aranan 150 şüpheli yakalandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde operasyon ve denetimlerde 20 silah ele geçirildi, farklı suçlardan aranan 150 şüpheli yakalandı.
Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22-28 Ekim'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda adreste arama yaptı.
Ev, iş yeri ve araçlardaki aramalarda, yasa dışı yollarla temin edildiği belirlenen 1'i kalaşnikof 5 tüfek, 15 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile bir miktar uyuşturucu bulundu.
Ekipler, operasyon ve denetimlerde farklı suçlardan aranan 150 zanlıyı yakaladı.
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