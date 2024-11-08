CHP Grup Başkanvekili Başarır, Adana'da kent lokantası açılışına katıldı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Adana'da kent lokantası açılışına katıldı.

Başarır, Seyhan Belediyesinin hizmete sunduğu Yeşilyurt Kent Lokantası açılış töreninde, CHP'li belediye başkanlarının, belediyenin bütçesini kent lokantası, ulaşım, erzak, kreş ve eğitimde kullandığını belirtti.

CHP'li belediyelerin bütçesinin büyük çoğunluğunu halkın karnını doyurmak için kullandığını ifade eden Başarır, "Yakında seçim var. O seçime kadar kullanacağız. Bu halka bakacağız. Emekliyi, işçiyi, genci, çiftçiyi aç bırakmayacağız." dedi.