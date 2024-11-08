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        Adana'da eve yönelik silahlı saldırı güvenlik kamerasında

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde şüphelinin sokaktaki bir eve tabancayla ateş etmesi ve yanındaki kişinin bu anı cep telefonuyla görüntülemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 20:20 Güncelleme: 08.11.2024 - 20:20
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        Adana'da eve yönelik silahlı saldırı güvenlik kamerasında
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde şüphelinin sokaktaki bir eve tabancayla ateş etmesi ve yanındaki kişinin bu anı cep telefonuyla görüntülemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir binanın önüne gelen kapüşonlu iki şüpheliden biri tabancayla üst kattaki eve doğru ateş etti, bu sırada yanındaki kişi saldırıyı cep telefonuyla görüntüledi.

        Şüpheliler daha sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı.

        Silahlı saldırı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Polis ekipleri kaçan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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