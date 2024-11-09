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        Adana Demirspor-Eyüpspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'a 1-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik sorumlu Serkan Damla, "Sonuçlandırmada sıkıntı olunca istemediğimiz bir sonucu aldık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 22:03 Güncelleme: 09.11.2024 - 22:03
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        Adana Demirspor-Eyüpspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'a 1-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik sorumlu Serkan Damla, "Sonuçlandırmada sıkıntı olunca istemediğimiz bir sonucu aldık." dedi.

        Damla, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça kötü başladıklarını ve ilk bölümde geriye çekilerek oynadıklarını söyledi.

        Bu bölümde rakibe mahkum bir oyun oynadıklarını belirten Damla, "15. dakikadan sonra oyuncularımız çalıştıklarımızı planladığımız bir şekilde sahada uygulamaya başladı. Özellikle 15. dakikadan sonra oyunu domine ettik, topa sahip olduk, çok pozisyon vermeden pozisyon ürettik. Sonuçlandırmada sıkıntılarımız oldu. Lig tecrübesi az genç oyuncu kardeşlerimiz var. Tabii ki gün geçtikçe hem takım hem bireysel anlamda üstüne koyarak gidiyorlar. Ama gol atamadığımız için sahadan mağlup olarak ayrıldık. Oyuncu kardeşlerimizin sahadaki azmi, mücadelesi gayet iyiydi. Verilen her görevi layıkıyla yaptılar. Sonuçlandırmada sıkıntı olunca istemediğimiz bir sonucu aldık. Ligin boyu kısalıyor. Ligde galibiyeti olmayan tek takımız. Ama inancımızdan asla bir şey kaybetmedik. Oyunu geliştirerek sonuçlandırmada da daha çok çalışarak inşallah layık olduğu yerlere takımımızı taşıyacağız." şeklinde konuştu.

        - Eyüpspor cephesi

        ikas Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş da Adana Demirspor'un son 3-4 maçtır kaybetmesine rağmen en az sahadaki rakipleri kadar pozisyona girdiğini ifade etti.

        Puan tablosunun Adana Demirspor'un ne kadar iyi bir takım olduğunu göstermediğini aktaran Yavaş, "Çok genç ve dinamik bir takım. Takdir edilecek bir mücadele veriyorlar. Bugün de bunları bilerek buraya geldik. Bizi kolay bir karşılaşmanın beklemediğini biliyorduk. Ama onlara saygı duyarak hazırlandık. Sonuç olarak oyuncularımız bunu sahaya yansıttı. Kazanmasını bildik, bizim için çok değerli bir 3 puan. Deplasmanlarda özellikle içerideki maçlardan daha iyi oynadık. Ama puan olarak o iyi oyunun karşılığını alamamıştık. Bunu biraz dengelemek istiyorduk. Bugün başardığımız şeylerden biri oydu." değerlendirmesinde bulundu.

        Yavaş, son milli takım arasından bugüne kadar oynadıkları 4 maçta sadece 1 gol yediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Bu bizim için çok değerli. Süper Lig'de hedeflerimize ilerlemek istiyorsak oyunun özellikle savunma bölümünü iyi uygulamamız gerektiğinin farkındayız. Savunma açısından artan bir performansımız var. Hücumda biraz daha az üretken bir görüntüdeydik. Bu maçlar, oynaması kolay olan maçlar değildir. Hücumda daha az üretken olmamıza rağmen iyi bir savunma yaparak kazandık. Puan tablosuna baktığımız zaman yukarıdaki boyalı alandayız. Bunun da Eyüpspor için geçerli ve değerli bir pozisyon olduğunu düşünüyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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