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        Adana'daki Belemedik Tabiat Parkı sonbahar renklerine büründü

        Adana'nın Pozantı ilçesinde sonbahar renklerinin hakim olduğu Belemedik Tabiat Parkı doğaseverleri ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 18:01 Güncelleme: 10.11.2024 - 18:22
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        Adana'daki Belemedik Tabiat Parkı sonbahar renklerine büründü
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde sonbahar renklerinin hakim olduğu Belemedik Tabiat Parkı doğaseverleri ağırlıyor.

        İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki park, doğal güzellikleri sayesinde sonbaharda vatandaşların uğrak yerlerinden oluyor.

        Ziyaretçiler, sarı, yeşil ve kırmızı tonlarındaki ağaçların arasında yürüyüp, doğal güzellikleri inceliyor.

        Taş ve ahşaptan yapılan yayla evleriyle öne çıkan Belemedik Tabiat Parkı'na gidenler fotoğraf çektiriyor.

        Ziyaretçilerden Azra Coşkun, AA muhabirine, parka arkadaşlarıyla geldiğini söyledi.

        Geziden keyif aldıklarını belirten Coşkun, "Doğal ve güzel havası var. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyorum. İlk defa geldim, çok beğendim. İnanılmaz fotoğraflar çektirdik." diye konuştu.

        Sena Eyin de doğada güzel zaman geçirdiklerini ifade ederek, "Ağaçların renkleri çok güzel. Burada doğayla iç içesiniz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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