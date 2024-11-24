Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adanaspor-Sakaryaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, "Çok kızgınım, çok kırgınım, gerçekten çok canım acıyor. Ama pes etmek yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 19:06 Güncelleme: 24.11.2024 - 19:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adanaspor-Sakaryaspor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, "Çok kızgınım, çok kırgınım, gerçekten çok canım acıyor. Ama pes etmek yok." dedi.

        Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugünkü maça çok üzüldüğünü söyledi.

        Maça çok iyi hazırlandıklarını belirten Şimşek, "Hem oyun olarak, hem kazanma hırsı olarak, hak etmediğimiz bir beraberlik, hak etmediğimiz bir sonuç. Dört, beş, altılık olacak bir maç berabere bitti. Söylenecek bir şey yok. Çalışmaya devam edeceğiz, üretmeye devam edeceğiz. Ama inanın gerçekten bugün canım çok acıdı." diye konuştu.

        Yapacakları transferlerle takımı ligde tutacaklarını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

        "Çok kızgınım, çok kırgınım, gerçekten çok canım acıyor. Ama pes etmek yok. Önümüzde çok maç var. Yine bu kardeşlerimizle devre arasına kadar götüreceğiz. İnşallah devre arasına kadar alabileceğimiz maksimum puanı alıp ondan sonra tekrar yolumuza bakmak istiyoruz. Ben bu maça gerçekten 3 puan yazmıştım ve öyle de hazırlanmıştık. Her şey otuz saniyeye kadar benim hesapladığım gibi gitti. Otuz saniyede bazı hesaplarımızı tekrar yapacağız. Bazı maçları daha farklı düşünmeye başlayacağız."

        - Mesut Bakkal: "Bir puan çok önemli"

        Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal da on kişi kaldıktan sonra maçı bırakmadıklarını belirtti.

        Adana'ya takım olarak eksik geldiklerini ifade eden Bakkal, "Forma şansı bulan arkadaşlarımız bence vazifelerini yaptı. İlk devre Adana bizden biraz daha iyi oynadı. Ama ikinci devre özellikle bazı bölümlerde kaçırdığımız direklerden dönen toplar var. Bu pozisyonları değerlendiremedik. Belki değerlendirseydik bu eksiği de vermeyecektik o zaman." şeklinde konuştu.

        Bakkal, Adanaspor'un çok iyi takım bir takım olduğunu belirterek, "Bir puan bence çok önemli bir puan. Son saniyede gelen bir gol. Bu hakikaten çok önemli. Ha yeterli mi değil ama hem moral açısından hem de bulunduğumuz durum açısından çok önemli. Bir puan aldık, sevinçli dönüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul’da seri cinayetler!
        İstanbul’da seri cinayetler!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bolu Dağı yeniden ulaşıma açıldı
        Bolu Dağı yeniden ulaşıma açıldı
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Emlak ilanında yeni dönem
        Emlak ilanında yeni dönem
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        Kritik saatler
        Kritik saatler
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?

        Benzer Haberler

        Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan imam yaşamını yitirdi
        Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan imam yaşamını yitirdi
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Adanaspor – Sakaryaspor: 1-1
        Adanaspor – Sakaryaspor: 1-1
        Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde Öğretmenler Günü kutlandı
        Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde Öğretmenler Günü kutlandı
        Kozan'da voleybol turnuvası düzenlendi
        Kozan'da voleybol turnuvası düzenlendi
        Adana'da karda mahsur kalan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi kurtarıldı
        Adana'da karda mahsur kalan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi kurtarıldı