Şarkıcı Bayhan Gürhan'ın babasının cenazesi Adana'da toprağa verildi
Şarkıcı Bayhan Gürhan'ın trafik kazası sonucu 68 yaşında hayatını kaybeden babası Sabahattin Gürhan'ın cenazesi Adana'da toprağa verildi.
Şarkıcı Bayhan Gürhan'ın trafik kazası sonucu 68 yaşında hayatını kaybeden babası Sabahattin Gürhan'ın cenazesi Adana'da toprağa verildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir süre önce geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sabahattin Gürhan'ın cenazesi, Seyhan ilçesi Akkapı Asri Mezarlığı morguna getirildi.
Şarkıcı Bayhan ve yakınları, buradan aldıkları cenazeyi Gürhan'ın aynı mahalledeki evinin önüne götürdü.
Daha sonra tekrar Akkapı Asri Mezarlığı'na götürülen Sabahattin Gürhan'ın naaşı, cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenazeye, şarkıcı Bayhan'ın yanı sıra ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.
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