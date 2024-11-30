Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Yeşilay 13 milyonu aşkın öğrenci ile ebeveyne teknoloji bağımlılığıyla mücadele eğitimi veriyor

        ÖMER FANSA - Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, teknoloji bağımlılığıyla mücadele kapsamında her yıl 13 milyonu aşkın öğrenci ile ebeveyne eğitim verdiklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 11:05 Güncelleme: 30.11.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay 13 milyonu aşkın öğrenci ile ebeveyne teknoloji bağımlılığıyla mücadele eğitimi veriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖMER FANSA - Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, teknoloji bağımlılığıyla mücadele kapsamında her yıl 13 milyonu aşkın öğrenci ile ebeveyne eğitim verdiklerini belirtti.

        Dinç, çeşitli ziyaretler için geldiği Adana'da AA muhabirine, bağımlılıkla mücadeleye ilişkin yürütülen faaliyetleri değerlendirdi.

        Yeşilayın 120 şubesi ve görevlileriyle her mahalleye, sokağa girip vatandaşlara ulaşmaya çalıştığını belirten Dinç, 104 yıldır bağımlılıkla mücadele ettiklerini anlattı.

        Dinç, dünyadaki gelişmelerin internet, dijital ve teknoloji gibi bağımlılıkları ortaya çıkardığını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Kişinin günlük hayatta yaygın kullandığı dijital teknolojiye bağımlı hale geldiğini anlayabilmesi için bazı konulara dikkat etmesi gerekiyor. Öncelikli olarak zihinsel meşguliyet çok fazla oluyor. İnsanın bütün dikkati, ilgisi, vakti, dijital bağımlılık üzerinde geçiyor. Bir süre sonra hayattaki diğer ilgileri kaybolmaya başlıyor ve yapmayı sevdiği şeylerden keyif alamaz hale geliyor."

        Dijital bağımlılığın sosyal ilişkilere de zarar verdiğini dile getiren Dinç, "Kişinin işi ve okuluyla alakalı ciddi başarısızlıklar söz konusu olabiliyor. Önceden vakit ayırdıkları şeylere ilgilerini kaybetmeye, kabiliyet ve yeteneklerini yitirmeye başlıyorlar. Bu da ciddi problemlerden biri. Bunların üstüne bir de uyku sıkıntıları olmaya başladıysa ciddi soru işareti var demektir." dedi.

        Bu konuda ulusal ve uluslararası çalışmalar yaptıklarını, 2010'dan itibaren Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi'ni organize ettiklerini belirten Dinç, vatandaşlara ücretsiz psikososyal destek sunulan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin 2019'dan itibaren teknoloji bağımlılığıyla mücadele konusunda da hizmet verdiğine işaret etti.

        Dinç, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı'na dijital teknoloji bağımlılığı konusunu eklediklerine dikkati çekerek, "Eğitim programıyla her yıl 10 milyonun üzerinde öğrenci ve 3 milyon anne babaya teknoloji bağımlılığı nedir, ne kadar tehlikelidir, neler yapılması gerekir konularını anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Dijital platformlarda kumar oynamanın da toplumu tehdit ettiğine değinen Dinç, şunları kaydetti:

        "Bir taraftan kumar son zamanlarda çokça konuşuluyor. Kumara ulaşmak her yaş için çok kolaylaştı. Bu çok yakıcı, zararlı bir tehdit olarak karşımızda duruyor. Bir tarafta oyun sektörü var. Oyun oynamakta hiç problem yok ama bağımlılığa dönüşürse ve oradan kumara geçiş yaşanırsa bu çok ciddi bir tehdit olabilir. Bağımlılığa dönüşmesin ve kumara geçiş olmasın diye düzenlemeler anlamında devlet yetkililerimizle irtibat halindeyiz."

        Dinç, sosyal medya konusunda gerçekleştirilen çalışmalara destek vermeyi sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Şadırvanlar dondu! Termometre -20'yi gördü! Buzdan şehir!
        Şadırvanlar dondu! Termometre -20'yi gördü! Buzdan şehir!
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        26 kişi ölmüştü! Hakkında 44 arama kararı vardı!
        26 kişi ölmüştü! Hakkında 44 arama kararı vardı!
        Çinli girişimci 6.2 milyon dolarlık muzu yedi
        Çinli girişimci 6.2 milyon dolarlık muzu yedi
        Dövdü! Serbest kaldı! Kapısına dayandı! "Öldüreceğim seni!"
        Dövdü! Serbest kaldı! Kapısına dayandı! "Öldüreceğim seni!"
        Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Bitkisel mi, hayvansal mı: Hangisi daha faydalı?
        Bitkisel mi, hayvansal mı: Hangisi daha faydalı?
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Hasan Arat'ın 363 günü!
        Hasan Arat'ın 363 günü!

        Benzer Haberler

        Adana'da 10,5 ton kaçak tütün ve 24 milyon 800 bin makaron ele geçirildi
        Adana'da 10,5 ton kaçak tütün ve 24 milyon 800 bin makaron ele geçirildi
        Adana'da palet imalathanesindeki yangın korkuttu
        Adana'da palet imalathanesindeki yangın korkuttu
        Adana'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı
        Adana'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı
        Adana'da lavaş ekmek imalathanesine tabancalı saldırı: 4 yaralı
        Adana'da lavaş ekmek imalathanesine tabancalı saldırı: 4 yaralı
        Adana'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Adana'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Adana'da palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü