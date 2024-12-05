Adana Aladağ'da sis etkili oldu
Adana'nın Aladağ ilçesinde sis etkili oldu.
Adana'nın Aladağ ilçesinde sis etkili oldu.
İlçe merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Bölgede ulaşımı olumsuz etkileyen sis, sürücülere trafikte zor anlar yaşattı.
Polis ekipleri, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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