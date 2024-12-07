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        Adana'da site girişini ateşe verip görevliyi silahla tehdit eden 2 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde site girişini ateşe verip kadın güvenlik görevlisini tabancayla tehdit eden 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 10:08 Güncelleme: 07.12.2024 - 10:13
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        Adana'da site girişini ateşe verip görevliyi silahla tehdit eden 2 zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde site girişini ateşe verip kadın güvenlik görevlisini tabancayla tehdit eden 2 şüpheli tutuklandı.

        Polis ekipleri, 3 Aralık'ta Huzurevleri Mahallesi'ndeki sitede kadın güvenlik görevlisinin tabancayla tehdit edilmesi ve site girişinin benzin dökülerek ateşe verilmesiyle olayıyla ilgili çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler yaptıkları çalışmayla güvenlik görevlisi Y.A'yi (23) tehdit eden tabancalı ve kar maskeli kişinin Duran G. (25), site girişini ateşe veren diğer şüphelinin ise Can K. (24) olduğunu belirledi.

        Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Duran G'nin, kardeşi E.G'nin (18) 15 Kasım'da iddiaya göre kız meselesi yüzünden çıkan kavgada A.B'nin oğlu H.B. (14) tarafından bıçaklanması olayıyla ilgili A.B'nin oturduğu siteye gittiği öğrenildi.

        H.B'nin bu kavga sebebiyle tutuklandığı, E.G'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Öte yandan Duran G'nin askeri personel olduğu ve bir süre önce hakkındaki başka bir soruşturma nedeniyle açığa alındığı öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Olay

        Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki siteye giden Duran G, kadın güvenlik görevlisi Y.A'yı tabancayla tehdit ederken bağırarak A.B'yi dışarı çağırmıştı. Bu sırada diğer zanlı Can K. benzin dökerek site girişini ateşe vermişti. Duran G. tehdit ettiği güvenlik görevlisinin söz konusu kişiyi tanımadığını söylemesi üzerine havaya ateş açarak, kendisini bekleyen Can K. ile olay yerinden kaçmıştı. Şüpheliler kaçarken sitenin yakınındaki sokaktan geçen otomobili gasbetmeye çalışmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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