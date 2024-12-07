Adana'da silahlı saldırıya uğrayan genç öldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç yaşamını yitirdi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi 41005 Sokak'ta Mehmet G. (18) henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Mehmet G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gencin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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