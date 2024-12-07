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        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 18:36 Güncelleme: 07.12.2024 - 18:36
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        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan genç öldü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi 41005 Sokak'ta Mehmet G. (18) henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Mehmet G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Gencin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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