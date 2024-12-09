Adana'da bir depoda 32 milyon 500 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da bir depoya düzenlenen operasyonda 32 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Sarıçam ilçesindeki bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda 32 milyon 500 bin kaçak makaron, 717 milyon 500 bin makaron elde edilmesini sağlayacak 10 ton rulo kağıt, 4 ton 680 kilogram filtre, 3 milyon 500 bin ambalaj kutusu, 198 bin 700 sahte bandrol ve 8 ton 850 kilogram yapıştırıcı bulundu.