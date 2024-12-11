Adana'da 114 milyon 310 bin kaçak tütün sarma kağıdı ele geçirildi

Üretimde kullanılan iki makineye de el koyan ekipler, şüpheli Mehmet Uğur B'yi gözaltına aldı.

Bunun üzerine adrese baskın yapan ekipler, satışa hazır 114 milyon 310 bin kaçak tütün sarma kağıdı ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir deponun matbaaya çevrilerek tütün sarma kağıdı üretildiğini belirledi.

Adana'da 114 milyon 310 bin kaçak tütün sarma kağıdı üretilen matbaanın sahibi gözaltına alındı.

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