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        Adana'da 114 milyon 310 bin kaçak tütün sarma kağıdı ele geçirildi

        Adana'da 114 milyon 310 bin kaçak tütün sarma kağıdı üretilen matbaanın sahibi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 10:01 Güncelleme: 11.12.2024 - 10:32
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        Adana'da 114 milyon 310 bin kaçak tütün sarma kağıdı ele geçirildi
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        Adana'da 114 milyon 310 bin kaçak tütün sarma kağıdı üretilen matbaanın sahibi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir deponun matbaaya çevrilerek tütün sarma kağıdı üretildiğini belirledi.

        Bunun üzerine adrese baskın yapan ekipler, satışa hazır 114 milyon 310 bin kaçak tütün sarma kağıdı ele geçirdi.

        Üretimde kullanılan iki makineye de el koyan ekipler, şüpheli Mehmet Uğur B'yi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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