Adana'da polisler, sürücülere "akıllı kavşak" kullanımını anlattı

Araç sürücüleri de trafik polislerine, bilgilendirmede bulundukları için teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı yakınındaki trafik ışıklarının bulunmadığı ve "akıllı kavşak" olarak nitelendirilen döner kavşağın kullanımına yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürdü.

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