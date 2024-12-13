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        Adana'da polisler, sürücülere "akıllı kavşak" kullanımını anlattı

        Adana'da trafik polisleri, sürücülere "akıllı kavşak" kullanımı konusunda bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 09:45 Güncelleme: 13.12.2024 - 09:48
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        Adana'da polisler, sürücülere "akıllı kavşak" kullanımını anlattı
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        Adana'da trafik polisleri, sürücülere "akıllı kavşak" kullanımı konusunda bilgi verdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı yakınındaki trafik ışıklarının bulunmadığı ve "akıllı kavşak" olarak nitelendirilen döner kavşağın kullanımına yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda ekipler, kavşak yakınında araç sürücülerini durdurarak bilgilendirmede bulundu.

        Sürücülere, ada içerisindeki aracın geçiş önceliğine sahip olduğunu hatırlattı.

        Araç sürücüleri de trafik polislerine, bilgilendirmede bulundukları için teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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