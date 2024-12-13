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        GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

        Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 21:55 Güncelleme: 13.12.2024 - 21:55
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        GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
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        Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, Adana, İstanbul ve Manisa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan M.Y, S.T. ve eşi H.T'nin de arasında olduğu 8'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan operasyon kapsamında bir yıl süren teknik ve fiziki takipte şüpheli M.Y'nin medikal firması adı altında açtığı iş yerinde örgütsel toplantı yaptığı ve finans ağını buradan yönettiği tespit edildi.

        Zanlılardan S.T. ve eşi H.T. hakkında FETÖ üyeliğinden verilen 6 yıl 3'er ay hapis cezasının istinaf aşamasında olduğu, tutuksuz yargılamaları süren çiftin daha önce yurt dışına kaçmaya yönelik iki girişimini de polislerin önlediği öğrenildi.

        S.T'nin öğretmenlikten ihraç edildiği ve örgüt üyelerinin çocuklarına özel biyoloji dersi verdiği belirtildi.

        - Operasyon

        Adana merkezli İstanbul ve Manisa'da, 11 Aralık'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik operasyon düzenlenmiş ve 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu örgüt tarafından Almanya'dan Adana'daki üyelere para gönderildiği tespit edilmişti.

        Adreslerde yapılan aramada, 30 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, av tüfeği, bir miktar döviz ve altın ile sahte 2 Belçika kimliği ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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