Kozan'da hayvan çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde küçük ve büyükbaş hayvan çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde küçük ve büyükbaş hayvan çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.
Ilıca ve Akçalıuşağı mahallelerinde 2 kişiye ait küçük ve büyükbaş hayvanların çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Hırsızlıkta kullanılan aracın plakasını ve gittikleri yeri tespit eden ekipler, Ş.K, N.S. ve Ö.B'yi narenciye bahçesinde yakaladı.
Ekipler, küçükbaş hayvanın satıldığını belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Çalınan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.
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