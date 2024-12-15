Kozan'da hayvan çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

Hırsızlıkta kullanılan aracın plakasını ve gittikleri yeri tespit eden ekipler, Ş.K, N.S. ve Ö.B'yi narenciye bahçesinde yakaladı.

Ilıca ve Akçalıuşağı mahallelerinde 2 kişiye ait küçük ve büyükbaş hayvanların çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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