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        Kozan'da hayvan çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde küçük ve büyükbaş hayvan çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 09:11 Güncelleme: 15.12.2024 - 09:14
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        Kozan'da hayvan çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde küçük ve büyükbaş hayvan çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

        Ilıca ve Akçalıuşağı mahallelerinde 2 kişiye ait küçük ve büyükbaş hayvanların çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Hırsızlıkta kullanılan aracın plakasını ve gittikleri yeri tespit eden ekipler, Ş.K, N.S. ve Ö.B'yi narenciye bahçesinde yakaladı.

        Ekipler, küçükbaş hayvanın satıldığını belirlendi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

        Çalınan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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