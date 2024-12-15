Adana'da koruyucu aile olan 3 kız kardeş, yuvalarını 4 çocukla şenlendirdi

SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Adana'da evlat hasretini koruyucu aile olduğu 2 kızıyla dindiren Cemile Sezgin'in özendirdiği kız kardeşi ve ablası da 2 çocuğun bakımını üstleniyor.

Cemile ve Salim Sezgin çifti, koruyucu aile olmak için 2018'de Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

Başvurularının olumlu sonuçlanması üzerine aynı yıl yuvalarını bir kız çocuğuna açan çift, 2021'de de ikinci kızlarının koruyucu aileliğini üstlendi.

Çift, can bağı kurup tüm ihtiyaçlarını karşıladıkları çocuklarla çevresine de örnek oldu. Cemile Sezgin'in tek çocuk sahibi kız kardeşi Pınar Gündoğdu, 6 yıl önce kız çocuğuna, iki evladı olan ablası Füsun Doğan da geçen yıl serebral palsili erkek çocuğuna koruyucu aile olmaya karar verdi. Kalplerini açtıkları 4 çocukla evlerini şenlendiren kız kardeşler ve eşleri, evlatlarının geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için çaba sarf ediyor.

- "Kocaman bir aile olduk. 46 yaşındaki Cemile Sezgin, AA muhabirine, biyolojik nedenlerle anne olamadığını söyledi. Koruyucu aile oldukları 5 ve 8 yaşlarındaki kızlarıyla yaşamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Sezgin, "Eşim koruyucu ailelik konusunda bana çok destek oldu. Hiçbir zorlukla karşılaşmadım. Koruyucu aile olduğumu zaman zaman unutuyorum. Biz aileyiz ve mutluyuz." dedi.

Baba Salim Sezgin de (54) önceki evliliğinden 5 çocuğu olmasına rağmen eşiyle koruyucu aile olmak istediklerini belirterek, şöyle konuştu: "Bir çocuğu hayata hazırlamak, onun hayatına dokunmak insanı o kadar mutlu ediyor ki... Onların her şeyiyle ilgileniyoruz, en iyi eğitimi vermeye çalışıyoruz. 4 kişilik kocaman bir aile olduk. Çocukların aile ortamında büyümesi çok önemli. Koruyucu aile olduktan sonra bunu çok daha iyi öğrendim."

- "Keşke yıllar önce başvursaydık" Pınar Gündoğdu ise (44) ablası sayesinde koruyucu ailelikle tanıştığını ifade ederek, "Keşke yıllar önce başvursaydık. 8 yaşındaki kızımın diğer çocuğumdan hiçbir farkı yok, ikisi de kalbim. Üç kız kardeş olarak koruyucu aileyiz. Çok büyük ve güçlü bir aileyiz." diye konuştu.