Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da koruyucu aile olan 3 kız kardeş, yuvalarını 4 çocukla şenlendirdi

        SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Adana'da evlat hasretini koruyucu aile olduğu 2 kızıyla dindiren Cemile Sezgin'in özendirdiği kız kardeşi ve ablası da 2 çocuğun bakımını üstleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 12:00 Güncelleme: 15.12.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da koruyucu aile olan 3 kız kardeş, yuvalarını 4 çocukla şenlendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Adana'da evlat hasretini koruyucu aile olduğu 2 kızıyla dindiren Cemile Sezgin'in özendirdiği kız kardeşi ve ablası da 2 çocuğun bakımını üstleniyor.

        Cemile ve Salim Sezgin çifti, koruyucu aile olmak için 2018'de Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

        Başvurularının olumlu sonuçlanması üzerine aynı yıl yuvalarını bir kız çocuğuna açan çift, 2021'de de ikinci kızlarının koruyucu aileliğini üstlendi.

        Çift, can bağı kurup tüm ihtiyaçlarını karşıladıkları çocuklarla çevresine de örnek oldu.

        Cemile Sezgin'in tek çocuk sahibi kız kardeşi Pınar Gündoğdu, 6 yıl önce kız çocuğuna, iki evladı olan ablası Füsun Doğan da geçen yıl serebral palsili erkek çocuğuna koruyucu aile olmaya karar verdi.

        Kalplerini açtıkları 4 çocukla evlerini şenlendiren kız kardeşler ve eşleri, evlatlarının geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için çaba sarf ediyor.

        - "Kocaman bir aile olduk.

        46 yaşındaki Cemile Sezgin, AA muhabirine, biyolojik nedenlerle anne olamadığını söyledi.

        Koruyucu aile oldukları 5 ve 8 yaşlarındaki kızlarıyla yaşamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Sezgin, "Eşim koruyucu ailelik konusunda bana çok destek oldu. Hiçbir zorlukla karşılaşmadım. Koruyucu aile olduğumu zaman zaman unutuyorum. Biz aileyiz ve mutluyuz." dedi.

        Baba Salim Sezgin de (54) önceki evliliğinden 5 çocuğu olmasına rağmen eşiyle koruyucu aile olmak istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Bir çocuğu hayata hazırlamak, onun hayatına dokunmak insanı o kadar mutlu ediyor ki... Onların her şeyiyle ilgileniyoruz, en iyi eğitimi vermeye çalışıyoruz. 4 kişilik kocaman bir aile olduk. Çocukların aile ortamında büyümesi çok önemli. Koruyucu aile olduktan sonra bunu çok daha iyi öğrendim."

        - "Keşke yıllar önce başvursaydık"

        Pınar Gündoğdu ise (44) ablası sayesinde koruyucu ailelikle tanıştığını ifade ederek, "Keşke yıllar önce başvursaydık. 8 yaşındaki kızımın diğer çocuğumdan hiçbir farkı yok, ikisi de kalbim. Üç kız kardeş olarak koruyucu aileyiz. Çok büyük ve güçlü bir aileyiz." diye konuştu.

        Eşi Özgür Gündoğdu da (44) çocuklara aile sevgisinin gösterilmesinin önemini anlattı.

        Abla Füsun Doğan da (48) özel bir çocuğa yuvasını açmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Koruyucu aile olan kız kardeşlerimi görünce bir çocuğa daha bakabileceğime karar verdim. Evimde ses olması güzel bir duygu. Çocukları seviyorum." dedi.

        Eşi Selim Doğan ise (58) 2 yaşındaki serebral palsili oğlunun tedavisiyle yakından ilgilendiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Transferin şifresi çok yönde!
        Transferin şifresi çok yönde!
        "Yağmurlar başladı ama oran çok düşük!"
        "Yağmurlar başladı ama oran çok düşük!"
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Esad'ın Suriye'deki son saatlerinde neler yaşandı?
        Esad'ın Suriye'deki son saatlerinde neler yaşandı?
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış rüzgarla birlikte geliyor!
        Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış rüzgarla birlikte geliyor!
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor
        Mango'nun kurucusu hayatını kaybetti
        Mango'nun kurucusu hayatını kaybetti
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        HTŞ liderinden önemli açıklamalar
        HTŞ liderinden önemli açıklamalar
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Kardeşini tabancayla öldürüp annesini poşetle boğdu
        Kardeşini tabancayla öldürüp annesini poşetle boğdu
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!

        Benzer Haberler

        Yüzlerini eşarpla gizleyip, 3 evden altın bilezik ve ziynet eşyası çaldılar
        Yüzlerini eşarpla gizleyip, 3 evden altın bilezik ve ziynet eşyası çaldılar
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
        Adana'da evlerden ziynet eşyası çalan ve kasten yaralama olayına karışan za...
        Adana'da evlerden ziynet eşyası çalan ve kasten yaralama olayına karışan za...
        Kozan'da hayvan çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
        Kozan'da hayvan çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
        Adana'ya şehit ateşi düştü
        Adana'ya şehit ateşi düştü
        Adana'da vefat eden emekli polis Ziya Ayaz'ın cenazesi defnedildi
        Adana'da vefat eden emekli polis Ziya Ayaz'ın cenazesi defnedildi