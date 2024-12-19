Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan sürücü hakim karşısında

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobiliyle çarptığı motosikletlinin ölümüne, araç sürücüsünün de yaralanmasına neden olan tutuklu sanığın 12 yıl 6 aydan 32 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 10:46 Güncelleme: 19.12.2024 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan sürücü hakim karşısında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobiliyle çarptığı motosikletlinin ölümüne, araç sürücüsünün de yaralanmasına neden olan tutuklu sanığın 12 yıl 6 aydan 32 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İzzet Sefa R. ile kazada hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ziyad Seleş'in (33) dini nikahlı eşi müşteki Meyyade İlbi ve tanık Bahar T. katıldı. Müşteki Ezgi B. ve taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık İzzet Sefa R. olay günü merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir kafede oturduğu sırada arkadaşı Bahar T'yi yurda bırakmak için otomobile bindiklerini söyledi.

        Aracın kafede bulunan diğer arkadaşı Ezgi B'ye ait olduğunu belirten İzzet Sefa R. şöyle devam etti:

        "Ezgi, bana ortak arkadaşımız olan Bahar T'yi kendi aracıyla yurda bırakmamı söyledi. Ben de aracı kafe önünden alarak Bahar T'yi yurda bırakmak için yola koyuldum. Bahar T. araç seyir halindeyken yurda yetişme konusunda panik yaşadı. Yolda ilerlerken aniden lambası olmayan bir elektrikli bisiklet gördüm. Kazayı engellemek için direksiyonu kırmama rağmen elektrikli bisiklete arkadan çarptım. Olay anında hızım 60 ya da 70 kilometre civarındaydı. Aracın birden hava yastığı patladı. Diğer araçlara nasıl çarptığımı görmedim. Olay sonrası şoka girmiştim. Kaza yerinden uzaklaşıp olayı aileme anlattım. Kazada ölen kişiye ilişkin bilgim yoktu. Olayın üzerinden 24 saat geçmeden polise teslim oldum. Üniversite öğrencisiyim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

        Müşteki Ezgi B. ise olay günü Bahar T'yi kaldığı yurdun iki sokak ilerisinden aldığını öne sürerek, "Olay günü babama ait aracı kullandım. Bahar'ın yurda nasıl gideceği konusunda aramızda bir konuşma geçmedi. Sadece başka bir konu konuşurken laf arasında İzzet, bana aracımın plakasını sordu. Bahar T'nin benim aracımla bırakılması yönünde bir şey söylemedim. Benim aracımı izinsiz olarak kullanan sanıktan şikayetçiyim." ifadesini kullandı.

        Tanık Bahar T. ise sanık İzzet Sefa R'nin yolda aracı hızlı kullandığını ileri sürerek, şöyle konuştu:

        "İzzet Sefa R. kırmızı ışıkta durması gerekirken durmadığı için elektrikli motosiklete çarptık. Motosiklete bakmamız gerektiğini söylememe rağmen İzzet yola devam etti. İzzet'e 'Yurda geç kaldım' şeklinde bir söz söylemedim. İzzet kazanın yaşandığı kavşağa hızlı girdi. Zaten kaza sonrası İzzet hemen kaçtı."

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki mevcut delil durumu, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz olması dikkate alınarak İzzet Sefa R'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, 21 Nisan'da İzzet Sefa R. (21) kullandığı otomobille önce Suriye uyruklu Ziyad Seleş'in (33) idaresindeki motosiklete ardından da Yakup C'nin (33) aracına çarpmıştı. Kazada Ziyad Seleş hayatını kaybetmiş, Yakup C. yaralanmıştı.

        Kazayla ilgili 22 Nisan'da tutuklanan İzzet Sefa R. hakkında "haksız yere bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlarından 12 yıl 6 aydan 32 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Bir yıl hapis istemi
        Bir yıl hapis istemi
        Boynuz kulağı geçti
        Boynuz kulağı geçti
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        Beyzanur Kaya'nın öldürülmesinde karar!
        Beyzanur Kaya'nın öldürülmesinde karar!
        HTŞ lideri Ahmed eş-Şera, BBC'ye konuştu
        HTŞ lideri Ahmed eş-Şera, BBC'ye konuştu
        Asgari ücrette kritik gün
        Asgari ücrette kritik gün
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Yapay zeka inme tedavisinde çığır açacak
        Yapay zeka inme tedavisinde çığır açacak
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Yemek severlerin savaş alanı!
        Yemek severlerin savaş alanı!
        Spagetti çocuklar devri
        Spagetti çocuklar devri

        Benzer Haberler

        Adana'da 7 milyon 480 bin makaron ele geçirildi
        Adana'da 7 milyon 480 bin makaron ele geçirildi
        Adana'da kafenin kurşunlanmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
        Adana'da kafenin kurşunlanmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
        'Yol verme' nedeniyle tartıştığı doktoru bıçaklayıp, kaçtı
        'Yol verme' nedeniyle tartıştığı doktoru bıçaklayıp, kaçtı
        Kozan'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı
        Kozan'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı
        Adanaspor'un yeni başkanı Ergin Göleli, hedeflerini açıkladı:
        Adanaspor'un yeni başkanı Ergin Göleli, hedeflerini açıkladı:
        Dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanan eski Yüreğir kaymakamı ve 2 sanığın ya...
        Dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanan eski Yüreğir kaymakamı ve 2 sanığın ya...