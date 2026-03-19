Adana'da kazada 4 kişinin öldüğü minibüsün sürücüsüne 10 yıl hapis cezası verildi

Adana'da uçuruma devrilen minibüsün yanması sonucu 4 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin tutuklu yargılanan sürücü, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.





Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı, avukatlar ise duruşma salonunda hazır bulundu.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın minibüse istiap haddinden fazla yolcu bindirdiğini belirtti.



Mustafa A'nın, yolcuların uyarılarına rağmen gece karanlığında girdiği yanlış, tehlikeli ve manevralı yolda ilerlemeyi sürdürdüğünü anlatan savcı, sanığın, lastiklerden kıvılcım çıktığı ve balata kokusu yayıldığı halde aracı durdurup kontrol etmediğini kaydetti.



Savcı, kazada "tam kusurlu" olan Mustafa A'nın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.



Sanık ise savunmasında mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Kaza sonrası minibüsten en son ben çıktım. Sağlık ekiplerini arayıp durumu anlattım. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.



Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



- Olay



Mustafa A'nın kullandığı, tarım işçisi aileleri taşıyan 34 FF 6095 plakalı minibüs, 22 Nisan 2024'te Karaisalı ilçesi Gildirli Mahallesi'nde uçuruma devrildikten sonra alev almış, kazada Zeynettin Çakıl (20), Zozan Sakin (18), Serkan Çakıl (13) ve Bünyamin Çakıl (6) yaşamını yitirmiş, 7'si çocuk 17 kişi yaralanmıştı.



Olayın ardından tutuklanan sürücü hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

