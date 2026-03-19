        Adana'da kazada 4 kişinin öldüğü minibüsün sürücüsüne 10 yıl hapis cezası verildi

        Adana'da uçuruma devrilen minibüsün yanması sonucu 4 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin tutuklu yargılanan sürücü, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı, avukatlar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın minibüse istiap haddinden fazla yolcu bindirdiğini belirtti.

        Mustafa A'nın, yolcuların uyarılarına rağmen gece karanlığında girdiği yanlış, tehlikeli ve manevralı yolda ilerlemeyi sürdürdüğünü anlatan savcı, sanığın, lastiklerden kıvılcım çıktığı ve balata kokusu yayıldığı halde aracı durdurup kontrol etmediğini kaydetti.

        Savcı, kazada "tam kusurlu" olan Mustafa A'nın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Sanık ise savunmasında mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Kaza sonrası minibüsten en son ben çıktım. Sağlık ekiplerini arayıp durumu anlattım. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        - Olay

        Mustafa A'nın kullandığı, tarım işçisi aileleri taşıyan 34 FF 6095 plakalı minibüs, 22 Nisan 2024'te Karaisalı ilçesi Gildirli Mahallesi'nde uçuruma devrildikten sonra alev almış, kazada Zeynettin Çakıl (20), Zozan Sakin (18), Serkan Çakıl (13) ve Bünyamin Çakıl (6) yaşamını yitirmiş, 7'si çocuk 17 kişi yaralanmıştı.

        Olayın ardından tutuklanan sürücü hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Bakan Çiftçi: Kesinlikle tuzaklama radar yapmayacağız
        Bakan Çiftçi: Kesinlikle tuzaklama radar yapmayacağız
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Lokantada asma tavan çöktü! "Doğal afet" dediler
        Lokantada asma tavan çöktü! "Doğal afet" dediler
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin ilk deri bankasının öncüsü profesörün sıradaki hedefi hücre mer...
        Türkiye'nin ilk deri bankasının öncüsü profesörün sıradaki hedefi hücre mer...
        16 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi
        16 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi
        Adana şalvarında terzilerde bayram mesaisi çıraksız sürüyor Bayram öncesi ş...
        Adana şalvarında terzilerde bayram mesaisi çıraksız sürüyor Bayram öncesi ş...
        Adana'da kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı
        Adana'da kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı
        Saimbeyli ilçesinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı
        Saimbeyli ilçesinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı
        Adana'da firari hükümlü polis denetiminde yakalandı
        Adana'da firari hükümlü polis denetiminde yakalandı