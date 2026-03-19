Saimbeyli ilçesinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Şehit Adil Ay Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın, Belediye Başkanı Mahmut Dal, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte şiir okuyan öğrenciler, çeşitli gösteriler sundu.

