Adana'da 3 ton 40 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Adana'da 3 ton 40 kilogram kaçak tütün ele geçirilen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği bir kamyonu takibe aldı. Merkez Sarıçam ilçesinde durdurdukları araçta 3 ton 40 kilogram kaçak tütün bulan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı. Şüpheli, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

