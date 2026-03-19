Adana'da ATM'ye zarar veren şüpheli yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ATM'ye zarar veren şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir bankaya ait ATM'ye levye ile zarar verildiği ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. ATM'de hasar meydana geldiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.