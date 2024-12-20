Saimbeyli'de Yerli Malı Haftası kapsamında öğrencilere Togg tanıtıldı

Bilal Akbaş da böyle bir projeye destek olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Himmetli İlkokulu ve Ortaokulu yetkilileri, Yerli Malı Haftası kapsamında Kozan ilçesinde araç sahibi Bilal Akbaş ile temasa geçerek aracını okula getirmesini sağladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.