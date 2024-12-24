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        Adana'da tırda 87 kilo 214 gram esrar bulunmasıyla ilgili 8 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir tırda 87 kilo 214 gram esrar ele geçirilmesine ilişkin 5'i tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 13:33 Güncelleme: 24.12.2024 - 13:33
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        Adana'da tırda 87 kilo 214 gram esrar bulunmasıyla ilgili 8 sanığın yargılanması sürdü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir tırda 87 kilo 214 gram esrar ele geçirilmesine ilişkin 5'i tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar N.A, K.C.U, D.C.G, A.E. ve Ş.A, tutuksuz Y.E. ve M.E.V. ile avukatlar katıldı. Başka bir suçtan tutuklu S.V. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden bağlandı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan tutuklu sanık S.V. suça konu olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü.

        Önceki celsede savunma yapan Y.E'nin kendisi aleyhindeki beyanlarının gerçeği yansıtmadığını belirten S.V, "Ben Diyarbakır'da oto alım ve satım işleri ile uğraşmaktayım. A.E. ve N.A'dan benim hesabıma gönderilen para otomobil satışına ilişkindir. Uyuşturucu ticareti yaptığım yönündeki iddia gerçek dışıdır. Tır şoförü Y.E'nin benim aracıma uyuşturucu yüklediğini söylemesi yalandır. Ben kendisini tanımıyorum. Benim A.E. ve N.A. ile araç satışı dışında bir irtibatım olmamıştır. Beraatimi talep ederim." dedi.

        Sanık A.E. ise ikinci bir GSM hattı kullanmadığını iddia ederek, "Benim banka hesaplarımı zaman zaman N.A. kullanıyordu. Belki bu telefon hattını N.A. kullanmış olabilir. Başkalarına banka hesap numaramı göndermiş olabilir. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." diye savunma yaptı.

        Diğer sanıklar da uyuşturucu ticareti yapmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14 Ocak 2023'te takibe aldıkları bir tırın merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde durduğunu ve burada sürücünün 5 kişiyle buluştuğunu tespit etmişti. Tırın dorsesindeki strafor kutularda 87 kilo 214 gram esrar ele geçirilmiş, gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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