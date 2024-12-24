Aladağ'da İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zühre Uygur, İstiklal Marşı'nı seslendiren tüm öğrencileri tebrik etti.

Yarışmada, ilkokullarda Büyüksofulu Şehit Ziya Şahin İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Abdullatif Şahin, ortaokullarda ise Akören Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ecrin Asya Kurt birinci oldu.

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