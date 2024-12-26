Adana'da korsan otoparkçılık yapan zanlı yakalandı
Adana'da, korsan otoparkçılık yaparak yasal olmayan şekilde sürücülerden ücret alan şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da, korsan otoparkçılık yaparak yasal olmayan şekilde sürücülerden ücret alan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bulunan arazide bir kişinin yasal olmayan şekilde sürücülerden "otopark ücreti" adı altında para istediği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Otomobille bölgeye giden sivil ekip, kendilerinden 30 lira ücret talep eden korsan otoparkçı İ.H.B'yi polis kimliklerini göstererek gözaltına aldı.
Korsan otoparkçının sivil ekipten para alması ve yakalanması polis kamerasınca görüntülendi.
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