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        Adana'da korsan otoparkçılık yapan zanlı yakalandı

        Adana'da, korsan otoparkçılık yaparak yasal olmayan şekilde sürücülerden ücret alan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 10:34 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:34
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        Adana'da korsan otoparkçılık yapan zanlı yakalandı
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        Adana'da, korsan otoparkçılık yaparak yasal olmayan şekilde sürücülerden ücret alan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bulunan arazide bir kişinin yasal olmayan şekilde sürücülerden "otopark ücreti" adı altında para istediği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Otomobille bölgeye giden sivil ekip, kendilerinden 30 lira ücret talep eden korsan otoparkçı İ.H.B'yi polis kimliklerini göstererek gözaltına aldı.

        Korsan otoparkçının sivil ekipten para alması ve yakalanması polis kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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