Adana'da döviz bürosunu soyan zanlı yakalandı

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, yaya olarak kaçan zanlıyı ara sokakta yakalayarak iş yeri çalışanını da kurtardı.

İş yerinden bir miktar para alan zanlı, daha sonra silahla bir çalışanı rehin alarak kaçtı.

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