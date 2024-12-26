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        Adana'da döviz bürosunu soyan zanlı yakalandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde döviz bürosunu soyup kaçarken iş yeri çalışanını rehin alan zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 20:47 Güncelleme: 26.12.2024 - 21:04
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        Adana'da döviz bürosunu soyan zanlı yakalandı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde döviz bürosunu soyup kaçarken iş yeri çalışanını rehin alan zanlı yakalandı.

        Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda, yüzünü cerrahi maskeyle gizleyerek döviz bürosuna giren E.S. (56), silahını çıkartarak çalışanlardan kendisine kasadaki paraları vermelerini istedi.

        İş yerinden bir miktar para alan zanlı, daha sonra silahla bir çalışanı rehin alarak kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

        Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, yaya olarak kaçan zanlıyı ara sokakta yakalayarak iş yeri çalışanını da kurtardı.

        Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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