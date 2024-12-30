Adana'da park halindeki cipten çanta ve cep telefonu çalınması kamerada

Aracından inen şüpheli, elindeki fenerle cipin içerisine baktıktan sonra ön kapıyı açıp aracın içinden çanta ve cep telefonunu aldı. Daha sonra otomobiliyle bölgeden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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