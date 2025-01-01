Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana ve Mersin'de yeni yıl kutlandı

        Adana ve Mersin'de yılbaşı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 00:56 Güncelleme: 01.01.2025 - 00:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana ve Mersin'de yeni yıl kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana ve Mersin'de yılbaşı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Adana'da bazı vatandaşlar 2025 yılının ilk dakikalarında Uğur Mumcu Meydanı'nda süslenen yılbaşı ağacı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Alana aileleriyle gelen bazı vatandaşlar yeni yıla sokakta davul zurna eşliğinde oynayarak girdi.

        Yılbaşı kutlamalarının yoğunlaştığı bölgelerde uygulama yapan polis, olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

        - Mersin

        Yenişehir ilçesinde, Büyükşehir Belediyesince "Yılbaşı Sokak Partisi" etkinliği düzenlendi.

        Adnan Menderes Bulvarı sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen programda, DJ performansları sergilendi.

        Erdem Kınay'ın sahne aldığı etkinlikte katılımcılar çalınan müzik eşliğinde eğlendi.

        Meydanda kurulan yeni yıl pazarında da yılbaşı süsleri, yöresel ürünler ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

        Yılbaşına girildiği anlarda havai fişek gösterisi sunuldu.

        Kutlamaların yapıldığı bölgelerde polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        İstanbul'da yoğun güvenlik önlemleri
        İstanbul'da yoğun güvenlik önlemleri
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış

        Benzer Haberler

        Adana'da 2025'in ilk bebeği Umut oldu
        Adana'da 2025'in ilk bebeği Umut oldu
        Adana'da yılın ilk bebeği "Umut" oldu
        Adana'da yılın ilk bebeği "Umut" oldu
        Adana'da "Yılbaşı Huzur ve Güven" denetimi
        Adana'da "Yılbaşı Huzur ve Güven" denetimi
        Adana'da Mekke'nin fethinin 1394. yıl dönümü kutlandı
        Adana'da Mekke'nin fethinin 1394. yıl dönümü kutlandı
        Adana'da bir kişinin telefonunu gasbettiği öne sürülen sanığa dava
        Adana'da bir kişinin telefonunu gasbettiği öne sürülen sanığa dava
        Adana'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Adana'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı